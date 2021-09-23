Нафтогаз працює не у збиток, але і не у прибуток, — представник компанії

Про це заявив Максим Білявський, директор інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз", в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Нафтогаз працює не у збиток, але і не у прибуток. Оскільки ми враховуємо у ціні для оптового сегменту, 7 грн 42 коп. мінімальну націнку, інвестиційну складову і, власне, собівартість природного газу", — сказав Білявський.



Він пояснив, чому компанія може встановлювати низькі тарифи на паливо.



"Що стосується різниці в цінах, які пропонуються на сьогоднішній день нашим споживачам. Зрозуміло, що 70% газу в балансі нашої держави — це блакитне паливо нашого видобутку. 30% природного газу імпортується. Цим і пояснюється різниця в цінах, тобто доступом до ресурсу", — сказав представник компанії.

Нафтогаз озвучив ціну на газ в цьому сезоні -- вона складе 7,4 грн за куб. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтгаз України" Юрій Вітренко.

Газопостачальники оприлюднили місячні тарифи на газ для населення — у вересні ціни зросли, проте річні тарифи не змінилися.