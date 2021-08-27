Постачальники газу підвищили ціни на вересень
Газопостачальники оприлюднили місячні тарифи на газ для населення. Відтак у вересні ціни зросли, проте річні тарифи не змінилися
Про це йдеться у даних на сайтах компаній.
Так, "Київгазенерджи" продає газ по 19,80 грн/куб.м. У серпні тариф компанії був на рівні 15,76 грн/куб.м.
У свою чергу, "Черкаси газзбут" продає газ по 16,76 грн/куб.м, а "Умань газзбут"- по 16,78 грн/куб.м.
Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це "Твій Газзбут" і "Нафтогаз України".
Компанія YASNO пропонує місячний тариф на рівні річного за 8,94 грн/куб.м. на вересень або до кінця сезону.
Як відомо, базові річні фіксовані ціни як і раніше будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн/куб.м.. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 грн/куб.м.
Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 грн/куб.м., зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб.м.
- Нагадаємо, низка газопостачальних компаній назвали річну ціну на газ для населення. Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 грн/куб.м.
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