Нафтогаз за шість місяців 2021 року зменшив чистий збиток у сім разів - до майже 1,7 млрд грн

Про це йдеться у скороченій консолідованій проміжній фінансовій звітності НАК "Нафтогаз України" за шість місяців 2021 року, не перевіреній аудитом.



Згідно з документом, Нафтогаз у першому півріччі 2021 року отримав 1,7 млрд грн чистого збитку. Це у сім разів менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли компанія отримала чистий збиток у розмірі 11,5 млрд грн.



Зазначається, що сукупний дохід компанії за звітний період становив 6,45 млрд грн за рахунок прибутку в результаті переоцінки основних засобів з вирахуванням податку на прибуток в розмірі 8,3 млрд грн. За результатом шести місяців 2020 року компанія отримала сукупний збиток у розмірі 12,6 млрд грн.



Дохід компанії від реалізації зріс на 47,8% за підсумками шести місяців 2021 року і склав 105,6 млрд грн.



Крім того, у квітні-червні 2021 року Нафтогаз отримав 8,5 млрд грн чистого прибутку порівняно з 14,7 млрд грн збитку за аналогічний період 2020 року. Сукупний дохід компанії за другий квартал становить 16,7 млрд грн.



Чистий дохід компанії від реалізації у другому кварталі 2021 року зріс на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 35,8 млрд грн.

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