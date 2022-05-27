Нафтове ембарго проти РФ: Євросоюз розглядає можливість винятку для нафтопроводу "Дружба", щоб задовольнити потреби Угорщини, - Bloomberg

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Компроміс дозволить Угорщині Віктору Орбану виграти час для узгодження деталей поступового припинення поставок російської нафти в його країну.

Угорщина протягом кількох тижнів виступала проти пропозиції, яка давала б їй до 2024 року відмовитися від російської нафти, що майже на два роки більше, ніж це вимагалося б від більшості інших країн-членів.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.