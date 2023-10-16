Нафтовий танкер підірвався на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії, - Reuters
Танкер з нафтопродуктами під ліберійським прапором натрапив на міну в Чорному морі недалеко від румунського узбережжя
Про це повідомляє CNN з посиланням на агентство Reuters та його джерела.
Подія трапилася 15 жовтня. Під час цього танкер Ali Najafov отримав лише невеликі ушкодження, а екіпаж залишився цілим.
Як розповів голова консалтингової фірми Bosphorus Observer Йорук Ісік, танкер рухався біля Сулінського каналу, що поблизу Румунії.
Повідомляється, що окреме українське джерело підтвердило цю історію.
Це другий випадок цього місяця, коли судно потрапляє на плавучу міну.
- Нагадаємо, 5 жовтня з'явилася інформація, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, а саме біля гирла Дунаю, за 11 морських миль на північ від міста Сулина. У ВМС України заперечили: "Така інформація проходила, проте... ми її не підтверджуємо. Все там було оглянуто, ніяких пошкоджень не було, підриву не було, інформація не відповідає дійсності".
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