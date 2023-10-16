Нафтовий танкер підірвався на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії, - Reuters

Про це повідомляє CNN з посиланням на агентство Reuters та його джерела.

Подія трапилася 15 жовтня. Під час цього танкер Ali Najafov отримав лише невеликі ушкодження, а екіпаж залишився цілим.

Як розповів голова консалтингової фірми Bosphorus Observer Йорук Ісік, танкер рухався біля Сулінського каналу, що поблизу Румунії.

Повідомляється, що окреме українське джерело підтвердило цю історію.

Це другий випадок цього місяця, коли судно потрапляє на плавучу міну.