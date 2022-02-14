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Накладали "данину" на місцевих жителів: на Прикарпатті СБУ затримала злочинне угруповання

14 лютого, 2022 понедiлок
12:12
Кримінал

В Івано-Франківській області правоохоронці у ході масштабної спецоперації нейтралізували кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону та здійснювало захоплення майна

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед вилученого у зловмисників – реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

"Лідери злочинного угрупування намагались поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та «вибивали» з них гроші. У разі відмови – застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. А його адміністративні приміщення використовували як "штаб" для координації протиправної діяльності.

Відомо, що до складу злочинного угруповання входило понад 20 осіб, у тому числі зловмисники, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

За даними СБУ, вони обкладали "даниною" місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження.

У ході проведення понад 50 обшуків за місцями перебування учасників злочинного угруповання правоохоронці виявили:

  • 2 протитанкових реактивних гранатомета,
  • понад 20 одиниць стрілецької зброї,
  • 2 бойові гранати РГД-5,
  • понад 6 тис. набоїв різного калібру,
  • оптичні приціли та глушники,
  • димові шашки,
  • бронежилети і засоби зв’язку,
  • гроші, одержані злочинним шляхом.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі організаторам і активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:
  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи),
  • ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом),
  • ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження),
  • двом лідерам злочинного угрупування додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, правоохоронці встановлюють джерела надходження зброї та боєприпасів до кримінальників.
 
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