"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США
Володимир Зеленський прокоментував побоювання щодо зменшення підтримки з боку США, а також пораду Трампа віддати частину окупованих територій Росії, аби закінчити війну
Про це він сказав у інтерв'ю ABC News.
Глава держави зазначив, що Україні важливо зберегти підтримку обох партій США.
"Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що є деякі небезпечні сигнали, які надходять від окремих політиків США щодо скорочення допомоги Україні", - каже він.
Зеленський пояснив, що Україна цінує допомогу, але не проситиме неможливого.
"Я ціную тих, хто каже, що ви (американці, - ред.) зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Коли мова йде про слово "досить", ми, українці, не люди з надмірними апетитами. Наша перемога буде достатньою для нас", - заявив президент.
Зеленський також вчергове наголосив, що Україна не поступатиметься територіями, аби закінчити війну швидше, тим самим відповівши на відповідний заклик експрезидента США Дональда Трампа.
- Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну.
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