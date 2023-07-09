"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США

Про це він сказав у інтерв'ю ABC News.

Глава держави зазначив, що Україні важливо зберегти підтримку обох партій США.

"Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що є деякі небезпечні сигнали, які надходять від окремих політиків США щодо скорочення допомоги Україні", - каже він.

Зеленський пояснив, що Україна цінує допомогу, але не проситиме неможливого.

"Я ціную тих, хто каже, що ви (американці, - ред.) зробили достатньо. Повірте мені, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Коли мова йде про слово "досить", ми, українці, не люди з надмірними апетитами. Наша перемога буде достатньою для нас", - заявив президент.

Зеленський також вчергове наголосив, що Україна не поступатиметься територіями, аби закінчити війну швидше, тим самим відповівши на відповідний заклик експрезидента США Дональда Трампа.