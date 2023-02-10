"Нам і зараз заздрять": Путін озвучив новий наратив російської пропаганди
Російські засоби масової пропаганди активно поширюють цинічну заяву диктатора Володимира Путіна
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Нам і зараз заздрять, інакше б не лізли до нас. У цьому вся справа", - заявив президент РФ Володимир Путін.
У ЦПД наголошують, що російський диктатор намагається придумувати нові відмазки і всіх переконати утому, що проблеми в РФ розвиваються лише через те, що інші країни "просто заздрять Росії".
Цікаво, що Путін не розповів, кого вважає "заздрісниками".
"Часті "проповіді" Путіна про "великі перемоги" - це своєрідна репетиція перед річницею вторгнення, де рашисту треба буде відзвітувати перед своїм народом. Активізація військ окупантів, а також збільшення кількості ракетних обстрілів відбуваються, в першу чергу, щоб потішити населення РФ вигаданими успіхами на фронті напередодні 24 лютого", - йдеться у матеріалі ЦПД.
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