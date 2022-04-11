Нам потрібна допомога G7 для відбудови України: через нациста Путіна у два рази більше українців були змушені покинути свої домівки, ніж під час Другої світової війни, - Яценюк
Премʼєр-міністр України 2014-2016 рр Арсеній Яценюк вважає, що Україні потрібна допомога G7 для відбудови держави після війни з Росією, оскільки через нациста Путіна у два рази більше українців були змушені покинути свої домівки, ніж під час Другої світової війни
Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Коли 2 тижні тому Європейський банк реконструкції та розвитку зробив заяву, що українська економіка впаде на 20%, гадаю, що вони, мʼяко кажучи, помилилися. Сьогодні Світовий банк сказав уже 45%. Моя оцінка: усе буде залежати від розвитку подій на фронті. У порівнянні з 2014 роком, коли я керував урядом, уже сьогодні я бачу скорочення ВВП конкретно вже на половину. Не кажучи про неймовірно великий дефіцит державного бюджету, який треба буде покривати виключно коштом або запозичень, або вливання зі спеціально створеного нашими західними партнерами фонду", - зазначив Яценюк.
Експремʼєр наголосив, що вже потрібні сотні мільярдів доларів на відновлення доріг, мереж, будинків, лікарень, соцсфери, промисловості і тд.
"Без G7 ми не справимось: нам необхідна зброя, жорсткі санкції щодо Росії, фонд відновлення й розвитку України. Адже до всіх цифр є ще одна разюча. Під час Другої світової війни близько 6 млн українців були переміщені з території України в інші регіони. За час усієї війни. А сьогодні ми вже маємо бл 11 млн українців переміщених - тимчасово переміщені й ті українці, які виїхали за кордон. Уявіть собі, у два рази більше українців були змушені покинути свої домівки через цього нациста Путіна, ніж під час Другої світової війни", - зауважив Арсеній Яценюк.
- Нагадаємо, 29 березня 2022 р прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати України через повномасштабну російську агресію складають понад $1 трлн.
- Станом на 1 квітня українська інфраструктура отримала збитки від війни на $68,2 млрд, за тиждень вони зросли на $5 млрд.
- Станом на 9 квітня, кількість біженців, які виїхали з України з початку російського вторгнення, становить понад 4,5 мільйона осіб.
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