"Нам знову загрожують німецькими танками, воюють руками бандерівців": ЦПД попередив про новий наратив від Путіна
Сьогодні, 3 лютого, Центр протидії дезінформації озвучив свіжий наратив від очільника країни-агресора Володимира Путіна
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Неймовірно, але факт - нам знову загрожують німецькими танками "Leopard", воюють руками бандерівців", - заявив президент РФ Володимир Путін на концерті у Волгограді, присвяченому 80-річчю перемоги СРСР у Сталінградській битві.
У ЦПД відзначають, що своїми заявами Путін намагається маніпулювати німецьким суспільством і викликати в ньому відчуття провини, вдаючи із себе найбільшу жертву фашизму.
"Ватажок кремлівського режиму також додав, що ідеологія нацизму вже у своєму сучасному вигляді, сучасному прояві, знову створює прямі загрози безпеці Росії. Головна мета подібних заяв - часткове чи повне припинення поставок військової допомоги Україні. Деякі політики Німеччини досі виступають проти поставок танків Україні і це доводить, що путінська пропаганда має певні успіхи, проте більшість все одно підтримали українське право на свободу і всіляко допомагають нам у цій боротьбі", - йдеться у матеріалі.
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