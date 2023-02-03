"Нам знову загрожують німецькими танками, воюють руками бандерівців": ЦПД попередив про новий наратив від Путіна

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Неймовірно, але факт - нам знову загрожують німецькими танками "Leopard", воюють руками бандерівців", - заявив президент РФ Володимир Путін на концерті у Волгограді, присвяченому 80-річчю перемоги СРСР у Сталінградській битві.

У ЦПД відзначають, що своїми заявами Путін намагається маніпулювати німецьким суспільством і викликати в ньому відчуття провини, вдаючи із себе найбільшу жертву фашизму.

"Ватажок кремлівського режиму також додав, що ідеологія нацизму вже у своєму сучасному вигляді, сучасному прояві, знову створює прямі загрози безпеці Росії. Головна мета подібних заяв - часткове чи повне припинення поставок військової допомоги Україні. Деякі політики Німеччини досі виступають проти поставок танків Україні і це доводить, що путінська пропаганда має певні успіхи, проте більшість все одно підтримали українське право на свободу і всіляко допомагають нам у цій боротьбі", - йдеться у матеріалі.