Намагались захопити Південноукраїнську АЕС: СБУ затримала російських військових та помічницю ватажків "ДНР"
Затримано російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю ватажка "ДНР" Захарченка
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Затримані ховалися у покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до складу угруповання, яке брало участь у спробах захопити Південноукраїнську АЕС.
"У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, СБУ виявила поблизу Миколаєва російське сховище з протитанковим озброєнням.
У Дніпропетровській області співробітники СБУ затримали поплічницю ватажків "ДНР", яка відповідала за висвітлення їхньої діяльності в медіа, а також за інформаційний супровід діяльності терористів.
Зазначається, що вона приєдналась до незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою "сюжетів" для російської пропаганди.
Відомо, що, після ліквідації ватажка терористів Захарченка, вона покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась.
- Нагадаємо, головний військовий прокурор України в 2019-2020 рр. Віктор Чумак вважає, що росіяни не зможуть постійно атакувати українські позиції на Сході та Півдні України протягом тривалого часу, тому перелом війни може статись на початку травня.
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