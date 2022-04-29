Намагались захопити Південноукраїнську АЕС: СБУ затримала російських військових та помічницю ватажків "ДНР"

Про це повідомляє Служба безпеки України.



Затримані ховалися у покинутих будівлях поблизу Вознесенська. Вони входили до складу угруповання, яке брало участь у спробах захопити Південноукраїнську АЕС.



"У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.



Окрім того, СБУ виявила поблизу Миколаєва російське сховище з протитанковим озброєнням.



У Дніпропетровській області співробітники СБУ затримали поплічницю ватажків "ДНР", яка відповідала за висвітлення їхньої діяльності в медіа, а також за інформаційний супровід діяльності терористів.



Зазначається, що вона приєдналась до незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалась популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою "сюжетів" для російської пропаганди.



Відомо, що, після ліквідації ватажка терористів Захарченка, вона покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України в 2019-2020 рр. Віктор Чумак вважає, що росіяни не зможуть постійно атакувати українські позиції на Сході та Півдні України протягом тривалого часу, тому перелом війни може статись на початку травня.