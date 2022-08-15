"Намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва": СБУ видворила з України російських кримінальних авторитетів
Служба безпеки України у Києві затримала двох російських кримінальників, яких для недопущення злочинів примусово відправили з України
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.Як йдеться у повідомленні, СБУ викрила кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва.
"Один із затриманих виявився громадянином Росії, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави. Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально", - пише СБУ.
За інформацією пресслужби, наразі цих російських кримінальників депортували з України.
"Співробітники Служби безпеки України своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників. Для недопущення злочинів, вказані особи були примусово видворені з України", - йдеться у повідомленні.
Підривній діяльності ворога запобігли співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ за процесуального керівництва прокуратури.
- СБУ затримала завербованого Росією експравоохоронця, за "наводкою" якого окупанти стріляли по будівлі Харківської адміністрації та ще сімох цивільних об’єктах.
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