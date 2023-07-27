Про це він розповів в етері Еспресо.

Віктор Дудукалов прокоментував повідомлення російських ЗМІ про те, що президент РФ Путін доручив відкрити філію Міжнародного дитячого центру "Артек" у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

"У Бердянську величезна проблема з прісною водою. До підриву окупантами Каховської ГЕС вже були у місті проблеми, загарбники не могли впоратися з водогоном, який тягнув воду майже 200 км з Каховського водосховища. А після руйнування водосховища вода практично відсутня, тепер воду для міста окупанти беруть з річки Берда, яка не підходить ні за якими критеріями. Вода зараз у Бердянськ подається за графіком та ще й жахливої якості. Тобто вода практично відсутня у місті", - розказав заступник голови Бердянської районної ради.

Дудукалов зауважив, що залишився останній місяць літа, а курортний сезон не відбувся в окупованому Бердянську, жодних відпочиваючих немає.

"Росіяни вирішили в останній літній місяць відкривати аквапарк у Бердянську. Я знаю, що він не зможе там працювати на повну потужність, бо не зможуть дати ладу тому обладнанню. Зараз курортний сезон у Бердянську виглядає так, що приїжджають окупанти з Росії чи з тимчасово окупованого Криму і на місцевому базарі замість кавунів або винограду купують сокири та молотки, а потім їдуть гинути на лінію фронту у Запорізькій області. На жаль, оце такий курортний сезон у Бердянську, тому "Артек" і все подібне – це такі потуги та фейки, з яких нічого не буде. Ніяких звершень окупанти не досягнуть. Вже другий рік так відбувається курортний сезон у Бердянську", - сказав пан Віктор.