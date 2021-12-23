Намагався "поглиблено" вивчати українську: нігерієць спробував потрапити до України за хабар у $300
Громадянин Нігерії намагався за хабар пришвидшено потрапити до Одеси нібито для вивчення української мови
Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.
Чоловік прибув до аеропорту Одеси зі Стамбула. Під час проходження прикордонного контролю він заявив, що приїхав на курси поглибленого вивчення української мови в одному з навчальних закладів Одеси. Проте довести мету візиту нігерієць не зміг, і прикордонники відмовили йому у в'їзді.
У Держприкордонслужбі наголошують, що впродовж місяця чоловік уже вдруге невдало спробував потрапити до України. Однак цього разу він пропонував прикордонникам $300, щоб ті його впустили до країни.
Співробітники Держприкордонслужби відмовилися від грошей, зафіксували спробу дати хабар і надіслали повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України.
Нігерійця повернули до Стамбула зворотним рейсом.
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