Намагався "поглиблено" вивчати українську: нігерієць спробував потрапити до України за хабар у $300

Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.



Чоловік прибув до аеропорту Одеси зі Стамбула. Під час проходження прикордонного контролю він заявив, що приїхав на курси поглибленого вивчення української мови в одному з навчальних закладів Одеси. Проте довести мету візиту нігерієць не зміг, і прикордонники відмовили йому у в'їзді.



У Держприкордонслужбі наголошують, що впродовж місяця чоловік уже вдруге невдало спробував потрапити до України. Однак цього разу він пропонував прикордонникам $300, щоб ті його впустили до країни.



Співробітники Держприкордонслужби відмовилися від грошей, зафіксували спробу дати хабар і надіслали повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України.



Нігерійця повернули до Стамбула зворотним рейсом.



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