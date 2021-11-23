Намагався продати секретні оборонні розробки за $2 млн: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді
СБУ оголосила про підозру зловмиснику, який намагався продати секретну документацію у сфері оборони
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Зловмисника, який намагався продати секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування, співробітники СБУ викрили у червні цього року.
У СБУ зазначили, що після проведених досліджень фахівці з питань державної таємниці Міноборони підтвердили, що вказані матеріали містять державну таємницю, витік якої може зашкодити обороноздатності, економічним та інформаційним інтересам держави.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
За інформацією слідства, він раніше працював на одному з оборонних підприємств. Обманом він отримав від колишнього колеги секретну інформацію, яку оцінив у $2 млн.
Під час спецоперації контррозвідники з'ясували, що підозрюваний отримав кілька "авансів" від іноземців сумою $7 тис.
Його спіймали під час передачі $243 тис. за оборонні відомості у сфері військового кораблебудування.
Під час обшуків у підозрюваного знайшли документи й комп'ютери з доказами злочину.
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