Намагався продати секретні оборонні розробки за $2 млн: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.



Зловмисника, який намагався продати секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування, співробітники СБУ викрили у червні цього року.



У СБУ зазначили, що після проведених досліджень фахівці з питань державної таємниці Міноборони підтвердили, що вказані матеріали містять державну таємницю, витік якої може зашкодити обороноздатності, економічним та інформаційним інтересам держави.



Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



За інформацією слідства, він раніше працював на одному з оборонних підприємств. Обманом він отримав від колишнього колеги секретну інформацію, яку оцінив у $2 млн.



Під час спецоперації контррозвідники з'ясували, що підозрюваний отримав кілька "авансів" від іноземців сумою $7 тис.



Його спіймали під час передачі $243 тис. за оборонні відомості у сфері військового кораблебудування.



Під час обшуків у підозрюваного знайшли документи й комп'ютери з доказами злочину.



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