Намалюють не менше 80%. Андрющенко спрогнозував результати псевдореферендуму у Маріуполі
В окупованому Маріуполі російські загарбники на"референдумі" імітуватимуть обхід квартир, але підписи "малюватимуть" в офісі "Единой России"
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Референдум в Маріуполі буде проведено шляхом "подвірного обходу" із залученням голів ОСББ, квартальних в приватному секторі, голів комітетів самоорганізації населення", - написав він.
Він уточнив, що "референдум" пройде в офісах партії "Единая Россия".
"Річ у тому, що саме тут є повні електроні бази даних по всіх маріупольцях, хто хоча б раз звернувся за гуманітарною допомогою. Бази повні не тільки щодо адреси помешкання, але навіть до хронічних захворювань. То ж навіть потреби ходити по дворах фактично немає. Всі підписи, по тих, хто є в місті, і кого немає, – будуть намальовані в кабінеті. Самі походи потрібні більше для ілюзії, що дійсно щось було та придання легітимності фальсифікації", - зауважив радник маріупольського мера .
За його словами, окупанти не планують відкривати "виборчі дільниці".
"Напередодні буде оголошено про "глобальну небезпеку" (навіть з показовим затриманням чергової тік-ток ДРГ) та те, що понад 80 відсотків мешканців вже виказали своє волевиявлення", - написав радник мера.
"Результат теж відомий. Має бути не нижче 80 відсотків, але не більше 87. Навіщо – незрозуміло. Але факт. Різниця буде розкладатись: як ті, хто бажає "незалежність ДНР" (клоуни) і ті, хто взагалі проти. Цифри "проти всього – за Україну" будуть подаватись як показова демократія та відсутність тиску під час референдуму", - резюмував Андрющенко.
- Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
- Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.
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