Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Референдум в Маріуполі буде проведено шляхом "подвірного обходу" із залученням голів ОСББ, квартальних в приватному секторі, голів комітетів самоорганізації населення", - написав він.

Він уточнив, що "референдум" пройде в офісах партії "Единая Россия".

"Річ у тому, що саме тут є повні електроні бази даних по всіх маріупольцях, хто хоча б раз звернувся за гуманітарною допомогою. Бази повні не тільки щодо адреси помешкання, але навіть до хронічних захворювань. То ж навіть потреби ходити по дворах фактично немає. Всі підписи, по тих, хто є в місті, і кого немає, – будуть намальовані в кабінеті. Самі походи потрібні більше для ілюзії, що дійсно щось було та придання легітимності фальсифікації", - зауважив радник маріупольського мера .

За його словами, окупанти не планують відкривати "виборчі дільниці".

"Напередодні буде оголошено про "глобальну небезпеку" (навіть з показовим затриманням чергової тік-ток ДРГ) та те, що понад 80 відсотків мешканців вже виказали своє волевиявлення", - написав радник мера.

"Результат теж відомий. Має бути не нижче 80 відсотків, але не більше 87. Навіщо – незрозуміло. Але факт. Різниця буде розкладатись: як ті, хто бажає "незалежність ДНР" (клоуни) і ті, хто взагалі проти. Цифри "проти всього – за Україну" будуть подаватись як показова демократія та відсутність тиску під час референдуму", - резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

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