НАН заявила про загрозу "вибухових темпів" поширення COVID-19

Про це йдеться у висновках робочої групи Національної академії наук України з моделювання проблем, пов’язаних із епідемією коронавірусу.

"Наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. На цей момент захворюваність уже зростає, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання", - йдеться в огляді НАН.



Читайте також: Три регіони України є епіцентрами захворюваності на коронавірус, - НАН



За останній тиждень зросли: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість госпіталізацій і кількість випадків хвороби.

"При цьому число позитивних ПЛР-тестів - за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3%, відповідно", - відзначили в НАН.

У огляді зазначається: темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є високою.

Водночас науковці відзначили, що число летальних випадків знизилось у тижневому усередненні.