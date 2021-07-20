Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Три регіони України є епіцентрами захворюваності на коронавірус, - НАН

Три регіони України є епіцентрами захворюваності на коронавірус, - НАН

20 липня, 2021 вiвторок
17:30
Суспільство коронавірус

Київ, Одеська та Сумська області є епіцентрами захворюваності на коронавірус

Про це повідомляє Національна академія наук (НАН) України.

В Україні весь тиждень фіксують приріст захворюваності COVID-19 на півдні країни. 

Так, в Одеській області зростає число позитивних ПЛР-тестів (на 41% за тиждень) і госпіталізацій (на 38% за тиждень). При цьому загрозливими є темпи зростання позитивних результатів ПЛР-тестів.

У Сумській області фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Також за тиждень в регіоні зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.

У свою чергу, в Києві високими стали темпи зростання госпіталізацій та позитивних результатів тестів. При цьому в столиці зросла на 4% Кількість випадків коронавірусу, після зниження на 17% тижнем раніше.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоров'я
Одеська область
Сумська область
карантин
Київ
новини України
Коронавірус
госпіталізовані
захворюваність
Читайте також:
Людмила Денісова
19 липня, 2021 понедiлок
У Києві відмовили претендентці на посаду, бо розмовляла українською, - Денісова
Наталка Діденко
19 липня, 2021 понедiлок
Спека відступає, - Наталка Діденко попередила про грозові дощі, шквали та зниження температури
Андрій Ярмоленко
18 липня, 2021 неділя
"Вест Гем" ошелешив ціною на українського футболіста Ярмоленка
Київ
+23
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.09
    Купівля 27.09
    Продаж 27.3
  • EUR
    Купівля 31.83
    Продаж 32.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
20 липня
20:06
Грузія повернула “червону” зону карантину: погіршилась ситуація з коронавірусом
19:58
Понад 29 млн випадків: кількість заражень коронавірусом у РФ виявилася майже у 5 разів більшою за офіційні дані, - журналісти
19:57
Людмила Денісова
Росія перекинула до окупованого Криму 21 тис. військових, - Денісова
19:44
канал
Україна, Інтер, НТН й ICTV: Кремінь назвав телеканали, які порушують мовний закон
19:35
Денис Монастирський
"Тільки після вироку можна робити висновки щодо якості слідства": Монастирський про справу Шеремета
19:08
Олександр Усик
Про бій Усик - Джошуа оголошено офіційно
19:03
Перший космічний турист Бренсон привітав Безоса з польотом у космос
18:57
Цигарок на майже 6 млн грн: СБУ викрила канал нелегального переправлення підакцизної продукції до Євросоюзу
18:52
Біля ОПУ відкриють дитячий майданчик за мотивами творчості художниці Примаченко
18:40
На заводі "РівнеАзот" сталась аварія
18:29
Цьогоріч оренда держмайна принесла бюджету мільярд грн, - Сениченко
18:23
ООС
Окупанти 7 разів порушили “тишу” на Донбасі: стріляли із заборонених мінометів
18:17
Перший україномовний аудіогід з'явився у Киргизстані, - ОПУ
18:05
Сергій Шойгу
Через неявку міністра оборони РФ Шойгу до СБУ український суд розгляне клопотання про його затримання
18:05
коронавірус
Україна на 44-му місці у світі за COVID-смертністю, - Worldometers
17:57
Під судом щодо депортації білоруського анархіста з України стались сутички
17:47
військові в Узбекистані
Російські військові в Узбекистані проведуть навчання на кордоні з Афганістаном
17:31
Дмитро Козак
Вступ до ЄС та НАТО - суверенне право України, - Козак
17:20
СБУ
СБУ відкрила 328 справ про посягання на цілісність України та тероризм з початку року
17:19
Китай діти
В КНР скасували штрафи за народження третьої дитини
17:05
ЛАЗ
Суд заблокував продаж боргів Львівського автобусного заводу
17:04
Семен Семенченко
Семенченко заявив, що отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу
17:03
гроза
Україну накриють грозові зливи, град та шквали, - Наталка Діденко попередила про погіршення погоди
16:43
Бельгія
Бельгія на 9-й день від початку паводку розшукує понад 100 людей
16:41
Дмитро Козак
Козак заявив, що майже 1 млн українців отримали паспорт РФ у 2016-2020 роках
16:32
Американський мільярдер Безос злітав у космос
16:23
Пам'ятник Леніну
Пам'ятник Леніну з Черкащини продають на аукціоні, - мер Звенигородки
16:22
COVID-19
У двох регіонах України перевищено показник COVID-госпіталізацій
16:12
вугілля
Міненерго планує збільшити норму запасів вугілля на початок опалювального сезону на 1 млн тонн
16:06
Ірина Верещук
Нардепка-"слуга" Верещук заявила, що готова очолити Міноборони
16:02
ЗСУ
Підполковник ЗСУ викрав майже 900 тис. грн, які мали йти на харчування солдат, - ДБР
15:57
У Раді створили нове міжфракційне об'єднання: до складу увійшли 283 нардепи
15:56
Укроборонпром
Рада розблокувала підписання закону про трансформацію Укроборонпрому
15:55
Нарендра Моді
В Індії прем'єр-міністра Моді звинуватили у "зраді" на тлі скандалу із стеженням через ізраїльську програму Pegasus
15:55
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Світоліна заради участі в Олімпіаді пожертвувала медовим місяцем
15:47
окупанти
Нацгвардія затримала на блокпосту у Луганській області чоловіка, причетного до НЗФ
15:40
ДСНС попередила про можливі підтоплення та сходження селевих потокiв у західних регіонах
15:21
У Запоріжжі автомобіль в'їхав у маршрутку, постраждало 13 людей
15:15
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
Кличко може задіяти опцію реваншу в контракті на бій з британським чемпіоном
15:09
Ассімі Гойта
На тимчасового президента Малі напали з ножем, коли він молився в мечеті
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV