Три регіони України є епіцентрами захворюваності на коронавірус, - НАН
Київ, Одеська та Сумська області є епіцентрами захворюваності на коронавірус
Про це повідомляє Національна академія наук (НАН) України.
В Україні весь тиждень фіксують приріст захворюваності COVID-19 на півдні країни.
Так, в Одеській області зростає число позитивних ПЛР-тестів (на 41% за тиждень) і госпіталізацій (на 38% за тиждень). При цьому загрозливими є темпи зростання позитивних результатів ПЛР-тестів.
У Сумській області фіксують високі темпи зростання госпіталізацій, а також збільшення темпів зростання захворюваності. Також за тиждень в регіоні зросла кількість позитивних ПЛР-тестів.
У свою чергу, в Києві високими стали темпи зростання госпіталізацій та позитивних результатів тестів. При цьому в столиці зросла на 4% Кількість випадків коронавірусу, після зниження на 17% тижнем раніше.
- Нагадаємо, 19 липня в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 13).
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