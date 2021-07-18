Напад на прикордонників на кордоні з Росією здійснили співробітники СБУ
У Службі безпеки України повідомили, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники, яких вже відсторонено від роботи
Про це повідомляє РБК-Україна.
У СБУ заявили, що до нападу на прикордонників на Сумщині причетні її співробітники.
"На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - заявили в пресслужбі СБУ.
В СБУ запевнили, що будуть співпрацювати зі слідством для притягнення винних у нападі до відповідальності.
"СБУ і надалі надаватиме всіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані - безвідносно до посад та прізвищ", - заявили у СБУ.
- Нагадаємо, у ніч проти 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, що у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд.
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