Напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку": у посольстві США сподіваються на "прозоре розслідування"

Про це заявили у пресслужбі посольства у коментарі ЄП.



"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" (проєкт "Схеми") в "Укрексімбанку". ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми".