Напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку": у посольстві США сподіваються на "прозоре розслідування"
Посольство США в Україні прокоментувало напад на журналістів "Радіо Свобода" під час інтерв'ю з очільником "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером
Про це заявили у пресслужбі посольства у коментарі ЄП.
"Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів "Радіо Свобода" (проєкт "Схеми") в "Укрексімбанку". ЗМІ відіграють життєво важливу роль в демократії, і репортери повинні мати можливість вести свою роботу без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми".
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