Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька заявила, що до справи не долучили відео та аудіозаписи інциденту
До справи про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку не долучили ключові докази: відео та аудіо з місця події
Про це у Facebook повідомила Наталія Седлецька, керівниця програми "Схеми. Корупція в деталях".
"Сьогодні прокуратура завершила розслідування справи про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку. Але два докази так і не були долучені до матеріалів справи, зібраних за час слідства. Це оригінал аудіозапису подій, які відбулись у кабінеті Євгена Мецгера, записані журналістом "Схем" на телефон. Та оригінал того самого відновленого нами відеозапису всього інциденту, включно з моментом нападу", - написала журналістка.
Седлецька додала, що у матеріалах справи зібрані пояснення підозрюваних та постраждалих, редакційні завдання і посадові інструкції з біографічними характеристиками.
Розслідування про напад прокуратура проводила менше місяця.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку".
- Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру.
- Голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю відправили під нічний домашній арешт.
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