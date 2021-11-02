Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька заявила, що до справи не долучили відео та аудіозаписи інциденту

Про це у Facebook повідомила Наталія Седлецька, керівниця програми "Схеми. Корупція в деталях".



"Сьогодні прокуратура завершила розслідування справи про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку. Але два докази так і не були долучені до матеріалів справи, зібраних за час слідства. Це оригінал аудіозапису подій, які відбулись у кабінеті Євгена Мецгера, записані журналістом "Схем" на телефон. Та оригінал того самого відновленого нами відеозапису всього інциденту, включно з моментом нападу", - написала журналістка.



Седлецька додала, що у матеріалах справи зібрані пояснення підозрюваних та постраждалих, редакційні завдання і посадові інструкції з біографічними характеристиками.



Розслідування про напад прокуратура проводила менше місяця.



Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".

В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку".

Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру.

Голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю відправили під нічний домашній арешт.