Напад на знімальну групу УП у Дніпрі: суд відпустив підозрюваних під особисте зобов'язання

Про це повідомляє hromadske.



Суд відправив під особисте зобов'язання на два місяці підозрюваних Дениса Дюгу, Станіслава Сєргєєва та Олега Плахотніка.



Особу ще однієї людини, яка нібито погрожувала ножем журналістам, правоохоронці встановлюють.



За даними слідства, підозрювані перешкоджали здійснювати редакційне завдання журналістам і тим самим завадили збору матеріалу, а після цього відібрали телефон у водія.



Прокуратура готується оскаржити рішення суду щодо Плахотніка та Сєргєєва.

Нагадаємо, 13 лютого 2022 року в Дніпрі співробітники охорони здійснили напад на знімальну групу журналіста-розслідувача Михайла Ткача ("Українська правда").