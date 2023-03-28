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Головна війна з Росією Напад РФ на Україну буде однією з основних тем Саміту за демократію, - держдеп США

Напад РФ на Україну буде однією з основних тем Саміту за демократію, - держдеп США

28 березня, 2023 вiвторок
01:26
війна з Росією Джо Байден у Варшаві

Необхідність припинення війни в Україні та відновлення світового порядку стане однією з основних тем обговорення Саміту за демократію, який збирає цього тижня адміністрація Байдена

Це підтвердив у понеділок заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Звісно, жорстокий напад РФ на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений",- зауважив у цьому зв’язку представник відомства.

Він наголосив, що війна РФ в Україні підкреслила важливість дотримання порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН й безпосередньо принципів територіальної цілісності й суверенітету.

Крім того, за його словами, учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії як у США, так і в глобальному контексті.

"Визначальним питанням цієї епохи є те, чи приноситимуть демократії надалі користь своїм народам у світі",- зауважив офіційний представник Держдепу.

  • Нагадаємо, Саміт за демократію (Summit for Democracy) цього року проходитиме 28-30 березня. Очікується, що ця подія фокусуватиметься на просуванні прав людини та демократії як головних напрямків зовнішньої політики нинішньої адміністрації США. Раніше в адміністрації Байдена повідомили, що не запросять на представницький захід Туреччину та Угорщину.
США
переговори з РФ
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