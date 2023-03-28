Це підтвердив у понеділок заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Звісно, жорстокий напад РФ на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений",- зауважив у цьому зв’язку представник відомства.

Він наголосив, що війна РФ в Україні підкреслила важливість дотримання порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН й безпосередньо принципів територіальної цілісності й суверенітету.

Крім того, за його словами, учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії як у США, так і в глобальному контексті.

"Визначальним питанням цієї епохи є те, чи приноситимуть демократії надалі користь своїм народам у світі",- зауважив офіційний представник Держдепу.