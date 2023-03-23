США не запросили Туреччину та Угорщину на представницький Саміт за демократію, - Foreign Policy
Адміністрація Байдена не запросила Туреччину та Угорщину не представницький Саміт за демократію, на якому очікують близько 120 держав і який запланований на 28-30 березня
Про це пише Foreign Policy.
Туреччина та Угорщина були виключені зі списку запрошених на великий саміт, який команда Байдена називає однією зі своїх ключових зовнішньополітичних ініціатив, покликаних підтримати демократії в усьому світі та зупинити зростання автократії.
Відмова від двох союзників по НАТО, підтверджена трьома офіційними особами США, відображає зростаючу стурбованість ступенем демократичного відкату в Туреччині та Угорщині, хоча Вашингтон покладається на обох, щоб підтримати стратегію Заходу проти Росії в ході війни в Україні.
"Що стосується як Туреччини, так і Угорщини, ми налаштовані на подальше зміцнення наших відносин з обома країнами. Вони обидва є важливими союзниками по НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес", – зазначив чиновник.
Майбутній Саміт за демократію, запланований на 28-30 березня, містити низку очних і віртуальних заходів у Вашингтоні та чотирьох країнах-партнерах — Коста-Риці, Південній Кореї, Нідерландах і Замбії — за участю президента США Джо Байдена та інших осіб. У ньому беруть участь 20 найвищих посадовців його адміністрації.
Це вже другий Саміт за демократію, організований адміністрацією. Перший був наприкінці 2021 року. Туреччина та Угорщина також не були запрошені на нього.
- У середині березня фракція правлячої партії Угорщини "Фідес" ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції.Тоді як вступ Фінляндії планують схвалити вже 27 березня, дата голосування за заявку Швеці досі не визначена. Партія влади в Угорщині фактично визнала, що блокування ратифікації розширення НАТО пов'язане з конфліктом Бухареста з Брюсселем через заморожені кошти.
- Сталось це на тлі оголошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.
- НАТО напередодні публічно проігнорувало думку Угорщини, яка мала намір блокувати зустріч Україна-НАТО. Всі країни ухвалили рішення, процедурно обійшовши позицію Угорщини. Очільник НАТО пообіцяв, що це не останнє рішення, в якому будуть оминати деструктивну візію Будапешту.
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