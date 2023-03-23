Про це пише Foreign Policy.

Туреччина та Угорщина були виключені зі списку запрошених на великий саміт, який команда Байдена називає однією зі своїх ключових зовнішньополітичних ініціатив, покликаних підтримати демократії в усьому світі та зупинити зростання автократії.

Відмова від двох союзників по НАТО, підтверджена трьома офіційними особами США, відображає зростаючу стурбованість ступенем демократичного відкату в Туреччині та Угорщині, хоча Вашингтон покладається на обох, щоб підтримати стратегію Заходу проти Росії в ході війни в Україні.

"Що стосується як Туреччини, так і Угорщини, ми налаштовані на подальше зміцнення наших відносин з обома країнами. Вони обидва є важливими союзниками по НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес", – зазначив чиновник.

Майбутній Саміт за демократію, запланований на 28-30 березня, містити низку очних і віртуальних заходів у Вашингтоні та чотирьох країнах-партнерах — Коста-Риці, Південній Кореї, Нідерландах і Замбії — за участю президента США Джо Байдена та інших осіб. У ньому беруть участь 20 найвищих посадовців його адміністрації.

Це вже другий Саміт за демократію, організований адміністрацією. Перший був наприкінці 2021 року. Туреччина та Угорщина також не були запрошені на нього.