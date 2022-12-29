Член білоруського опозиційного уряду вважає сценарій вторгнення в Україну з території Білорусі цілком реальним.

“Поки що ми спостерігаємо досить активну стадію підготовки можливої ​​агресії з території Білорусі - ведеться постійна військова підготовка, збільшується угруповання ЗС РФ. Ми бачимо, що на військову базу відправлено певну техніку, і зараз Лукашенко допомагає Путіну з території Білорусі нарощувати можливість ймовірного наступу. Питання вторгнення – це питання майбутнього, і цей сценарій цілком реальний, тому що Путін зацікавлений у використанні стратегічної позиції Білорусі у війні проти України. А Лукашенко – маріонетка Путіна, тому він буде виконувати будь-який наказ”, – сказав Латушко.

«Лукашенко боїться втратити владу, адже - це все, що він має. І, ми розуміємо, що Лукашенко боїться білоруського народу, і через це досі не вирішив чи розміщати свої збройні сили на території України. Зараз його головне побоювання полягає в тому, що якщо білоруські збройні сили вторгнуться в Україну, то буде багато трупів, і це викличе певну реакцію білоруського суспільства”, – зазначив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі.

“Чи потрібно Путіну прямо зараз змушувати Лукашенка ввести свої війська в Україну? Моя відповідь - ні. Тому що тоді в Білорусі буде передреволюційна криза, і Путін буде змушений з цим боротися”, - переконаний опозиціонер.