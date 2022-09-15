Нападник на біженок з Ізюма у Франції виявився українцем
Підозрюваний, який напав у Франції на двох українських біженок із Ізюма, виявився колишнім військовим із України
Про це повідомила прокуратура Ніцци.
Чоловіку, який напав на жінок, 33 роки, він колишній військовий, а до Франції приїхав сім місяців тому і працює охоронцем.
"Під час допиту після затримання підозрюваний, також українського походження, визнав свої насильницькі дії, при цьому применшив їх", - повідомили у прокуратурі.
Нападник під час допиту сказав про "московський акцент" жінок та про те, що у пісні, яку вони слухали, були слова "українці помруть".
Одна з постраждалих у коментарі ВВС News Україна повідомила, їй під час допиту також сказали про те, що нападником виявився українець. "Але я впевнена, що там без російського компонента не обійшлося. Бо я тоді не розумію жодних мотивів нападу", - каже вона.
Вона наполягає, що з мамою йшли й слухали українську пісню, мовчали, коли проходили повз компанію, в якій був чоловік, який на них напав. "А коли їх проминули, почали говорити, але не російською. Російською ми не розмовляли, ми нею між собою з мамою ніколи не розмовляємо. В Ізюмі взагалі ніхто російською не говорить, а суржиком", - додала постраждала.
Суд у справі заплановано на суботу, 17 вересня.
- 12 вересня віцепрезидент Об'єднання українців у Франції Володимир Когутяк повідомив, що росіяни побили біженок з Ізюма через музику.
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