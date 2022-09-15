Нападник на біженок з Ізюма у Франції виявився українцем

Про це повідомила прокуратура Ніцци.

Чоловіку, який напав на жінок, 33 роки, він колишній військовий, а до Франції приїхав сім місяців тому і працює охоронцем.

"Під час допиту після затримання підозрюваний, також українського походження, визнав свої насильницькі дії, при цьому применшив їх", - повідомили у прокуратурі.

Нападник під час допиту сказав про "московський акцент" жінок та про те, що у пісні, яку вони слухали, були слова "українці помруть".

Одна з постраждалих у коментарі ВВС News Україна повідомила, їй під час допиту також сказали про те, що нападником виявився українець. "Але я впевнена, що там без російського компонента не обійшлося. Бо я тоді не розумію жодних мотивів нападу", - каже вона.

Вона наполягає, що з мамою йшли й слухали українську пісню, мовчали, коли проходили повз компанію, в якій був чоловік, який на них напав. "А коли їх проминули, почали говорити, але не російською. Російською ми не розмовляли, ми нею між собою з мамою ніколи не розмовляємо. В Ізюмі взагалі ніхто російською не говорить, а суржиком", - додала постраждала.

Суд у справі заплановано на суботу, 17 вересня.

12 вересня віцепрезидент Об'єднання українців у Франції Володимир Когутяк повідомив, що росіяни побили біженок з Ізюма через музику.