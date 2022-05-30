"Запорізький месник": строковик Нацгвардії з ПЗРК збив 3 літаки РФ за півтора місяця

Про це повідомила Національна гвардія у фейсбук.

"У "Привида Києва" є напарник, який безжально нищить ворожі літаки. Строковик Нацгвардії у Запорізькій області за півтора місяця збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла", – йдеться у повідомленні.

Черговий Су-25 "Грач" військовослужбовець збив 29 травня, зазначає Нацгвардія та називає його "Запорізьким месником".

Влучність військового наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень, кажуть у Нацгвардії.

"Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – каже нацгвардієць.

Нагадаємо, 23 травня строковик Нацгвардії знищив російський бойовий штурмовик Су-25.

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