Строковик-нацгвардієць збив другий російський літак за місяць
23 травня строковик Нацгвардії знищив російський бойовий штурмовик Су-25
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у Facebook.
23 травня під час виконання завдань у Запорізькій області військовослужбовець строкової служби НГУ вдруге за місяць завдав "непоправних втрат ворогові".
"Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.
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