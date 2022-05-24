Строковик-нацгвардієць збив другий російський літак за місяць

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у Facebook.

23 травня під час виконання завдань у Запорізькій області військовослужбовець строкової служби НГУ вдруге за місяць завдав "непоправних втрат ворогові".

"Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.