Написав, а ввечері почалося загострення: у Міноборони розповіли, як блогери шкодять військовим
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала блогерів не писати про результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб ЗСУ та Міноборони
Про це Маляр написала у facebook.
"Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі - від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено", - запевнила Маляр.
Вона наголосила, що 29 квітня стався показовий випадок шкідливої для оборони публічності.
"Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати. Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати. А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там один загиблий та 12 поранених. Ось така ціна посту і лайків", - написала Маляр.
Вона підкреслила, що право публічно поширювати таку інформацію належить Генштабу та Міноборони.
"Не треба все що ви знаєте писати в соцмережах. Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба нескінченно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ", - закликала Маляр.
- 23 квітня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до блогерів та користувачів соцмереж із вимогою не розповсюджувати інформацію, яка шкодить українським військовим.
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