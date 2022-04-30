Написав, а ввечері почалося загострення: у Міноборони розповіли, як блогери шкодять військовим

Про це Маляр написала у facebook.

"Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі - від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено", - запевнила Маляр.

Вона наголосила, що 29 квітня стався показовий випадок шкідливої для оборони публічності.

"Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати. Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати. А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там один загиблий та 12 поранених. Ось така ціна посту і лайків", - написала Маляр.

Вона підкреслила, що право публічно поширювати таку інформацію належить Генштабу та Міноборони.

"Не треба все що ви знаєте писати в соцмережах. Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба нескінченно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ", - закликала Маляр.

23 квітня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до блогерів та користувачів соцмереж із вимогою не розповсюджувати інформацію, яка шкодить українським військовим.

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