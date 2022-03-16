Направлені Україною пропозиції щодо гуманітарних коридорів на 16 березня не погоджені, - Верещук

Про це заявила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



"Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, направлені вчора до Міжнародного Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні до Ізюма та Маріуполя. В таких умовах ми, звичайно, не можемо безпечно вивозити людей", - написала Верещук.



Водночас міністерка наголосила, що триває робота над маршрутами для доставки гуманітарних вантажів.



"Разом із тим, сьогодні ми продовжуємо працювати над розробкою маршрутів для доставки гуманітарної допомоги - це продукти та ліки - до захоплених або оточених українських міст. Це зокрема міста і селища Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей. Про всі деталі та зміни, можливо, маршрутів гуманітарних коридорів або про відкриття нових гуманітарних коридорів повідомлю протягом дня. Стежте за офіційними повідомленнями", - сказала Верещук.



Крім того, міністерка заявила, що Росія порушує домовленості та обстрілює евакуаційні автобуси і місця збору людей, бере мирних жителів у заручники, а також захопила лікарню в Маріуполі та здійснює обстріли з території медзакладу.



"Під час роботи гуманітарних коридорів за декілька останніх днів з боку Росії почались грубі порушення домовленостей про припинення вогню. Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, обстрілювати населені пункти і точки збору людей, із яких планувалася евакуація мирного населення, а також брати в заручники супроводжуючих осіб. У полоні продовжують утримувати рятувальника Олексія Данченка. Буквально вчора окупанти захопили лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі. Вони взяли в заручники 400 мирних людей - мешканців Маріуполя, медичний персонал, лікарський персонал - і зараз ведуть обстріли саме з лікарні. Це представляє величезну загрозу для переміщення людей гуманітарними коридорами", - сказала Верещук.

