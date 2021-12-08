Наприкінці грудня Україна запустить далекомагістральні чартери до Мексики, Мальдів і Домінікани
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" і туроператор "Компас" анонсували старт спільної чартерної програми наприкінці грудня
Про це повідомляє сайт МАУ.
З 27 грудня 2021 року МАУ планує здійснювати рейси до курортів Домінікани (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) та Мальдів (Мале).
"Зважаючи на те, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777-200ER планується у другому кварталі наступного року, програма далекомагістральних рейсів в Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на ВС Boeing 767-300ER авіакомпанії партнера "ЄвроАтлантік". Таким чином буде реалізовано спільний проект з виконання далекомагістральної програми, де також частково будуть задіяні екіпажі МАУ", - розповіли в авіакомпанії.
Нові рейси запустять у рамках співпраці МАУ з туроператором "Компас".
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