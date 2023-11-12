"Напружений горизонт. Туга за Кримом": у Києві триває виставка, присвячена окупованому півдню України

Про це інформує Суспільне.

Зазначається, що ця виставка є особистою реакцією художниці на окупацію Криму та складні події, які розгортаються на півдні України.

"Ця серія, вона про Крим, але насправді не тільки про Крим, а про всі південні українські землі, які коло моря, і які є окуповані. Раніше море в людей асоціювалось з відпочинком, люди за ним спостерігали й розслаблялись. Напружений горизонт, тому що саме російські військові кораблі обстрілюють із-за горизонту. Ми небезпеку не бачимо, але вона насувається саме звідти. Люди, які зараз перебувають вимушено на окупованих територіях, вони вдивляються в море зі страхом і небезпекою, асоціюють його вже не з відпочинком", - зазначила Шемседінова.

Фото: Суспільне

Усі картини, що представлені на виставці, є чорно-білими. Авторка цих робіт пояснила, чому обрала монохромну кольорову палітру тим, що після початку повномасштабного вторгнення все якось зблідло, стан був пригнічений, як й у всіх.

"Зрештою, це мій спогад про Крим. Я не можу бути поруч моря нині, і того мій спогад чорно-білий. Я сподіваюсь, що скоро це все змінитися", - заявила Шемседінова.



Всі картини мисткиня створила після повномасштабного вторгнення по пам'яті. Глибоко закарбований образ Чорного моря відтворюється у неї щоразу наново, тим самим показуючи силу пам'яті та творчості.

Крім того, під час відкриття виставки Шемседінова провела перформанс "Запам’ятати море", як символ прагнення художниці залишати зв'язок із рідним краєм навіть далеко від нього. Вона створювала пейзаж наосліп, відтворюючи його зі своєї пам'яті та спогадів.

Фото: Суспільне

Зазначається, що мета перформансу - аби люди задумались про важливість збереження пам'яті та ідентичності навіть у складних умовах.

Виставка триватиме місяць - до 10 грудня. Вхід безкоштовний. Виставка розташована на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 9.