У музеї "Золоті ворота" вперше представили виставку "Софія Київська – тисячолітній символ державності України"
Запрацювала виставка "Софія Київська – 1000 літній символ державності України", яку показують у музеї "Золоті ворота"
Про це інформує пресслужба Національного заповідника "Софія Київська".
Виставка розкриває значення Софійського собору як свідка тисячолітньої історії Української держави в Європі. За допомогою архітектури, мозаїк, фресок і графіті доводиться, що Софія Київська належить до епохи богатирства Русі-України. Собор був збудований в 1011–1018 р. за князювання Володимира і Ярослава, оновлений і націоналізований в часи Гетьманщини, втілив у собі європейський шлях України. В ньому з часів Володимира збереглися християнство, державність і тризуб як основи національної ідентичності України.
На 26 стендах у проході можна побачити ілюстрації та текст про Софію Київську з різних боків. Ідею виставки запропонувала генеральна директорка заповідника, академік архітектури Неля Куковальська. Концепцію, текст і картинки виставки створила завідувачка "Інституту "Свята Софія", докторка історичних наук, професорка Надія Нікітенко.
Також дизайн, макет, ілюстрації та редагування виконували Михайло Панченко, Олег Переверзов, Мирослава Тарахан.
- Також у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва 20 жовтня презентували виставку живопису "Мальовнича Україна": на ній представили твори українських митців 2-ї половини ХХ століття.
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