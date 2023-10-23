У музеї "Золоті ворота" вперше представили виставку "Софія Київська – тисячолітній символ державності України"

Про це інформує пресслужба Національного заповідника "Софія Київська".

Виставка розкриває значення Софійського собору як свідка тисячолітньої історії Української держави в Європі. За допомогою архітектури, мозаїк, фресок і графіті доводиться, що Софія Київська належить до епохи богатирства Русі-України. Собор був збудований в 1011–1018 р. за князювання Володимира і Ярослава, оновлений і націоналізований в часи Гетьманщини, втілив у собі європейський шлях України. В ньому з часів Володимира збереглися християнство, державність і тризуб як основи національної ідентичності України.

На 26 стендах у проході можна побачити ілюстрації та текст про Софію Київську з різних боків. Ідею виставки запропонувала генеральна директорка заповідника, академік архітектури Неля Куковальська. Концепцію, текст і картинки виставки створила завідувачка "Інституту "Свята Софія", докторка історичних наук, професорка Надія Нікітенко.

Також дизайн, макет, ілюстрації та редагування виконували Михайло Панченко, Олег Переверзов, Мирослава Тарахан.