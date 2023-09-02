"Напруження ситуації - це тактика росіян": Гуменюк прокоментувала заяви міноборони РФ про атаки на Кримський міст

Про це заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що їм постійно щось мариться навколо Кримського мосту, це зрозуміло. Діагноз точний: конструкція зайва", - сказала вона.

За словами Гуменюк, зараз окупанти просто намагаються вгадати час, "коли це стане очевидно абсолютно всім".

"Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури", - пояснила начальниця пресцентру Сил оборони.

Вона додала, що підтягування резервів, поповнення запасів, яке мало відбуватися саме через цей міст, не працює в тому обсязі, на який розраховували російські військові. Тому окупантам потрібно якимось чином виправдовувати нагороджену конструкцію з підтоплених поромів навколо, постійні перекриття цього мосту і навчання, які РФ там проводить.

"Вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою незрозумілу іншим поведінку", - наголосила Гуменюк.

Як каже начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони, росіяни також намагаються затопленням плавзасобів вибудувати загородження, підтопивши кілька повʼязаних між собою поромів, сплетених сітками. Однак вночі до них все ж щось прорвалося.

Нічні "удари" по Кримському мосту: що відомо

Уранці 2 вересня російське міністерство оборони заявило, у ніч на суботу нібито було здійснено чергову атаку морськими безпілотниками на Кримський міст.

За їхніми словами, морський безпілотник начебто "вчасно виявила та знищила" ППО в акваторії Чорного моря.

Згодом у міноборони РФ повідомили про ще дві нічні атаки безпілотними катерами. В обох випадках, за твердженням окупантів, дрони було знищено.

Крім того, в оперативному штабі зазначили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.