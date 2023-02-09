Напрямок руху на Ізюм буде вирішальним для російської атаки, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник має 320 тис. солдатів разом з резервами. Я не бачу передумов для того, щоб ворог був спроможний провести широкомасштабні дії за кількома напрямками. Накопичення сил армії РФ у зоні Сватове - Кремінна - Валуйки, напрямок руху на Ізюм буде одним із вирішальних і важливих для російської атаки, де окупанти в останньому пориві накопичених сил спробують відкусити хоч якусь частину територій, а потім спробувати перейти до глибокої оборони", - зауважив Згурець.

За словами експерта, за кілька тижнів до весни ворог буде намагатися домогтися локальних успіхів на лінії фронту.

"Часовий проміжок, до початку весни, коли буде розлога і важко наступати, обмежений по часу. За ці кілька тижнів до потепління ворог буде намагатися домогтися локальних успіхів, а потім буде намагатися утримати коридор до Криму та ініціювати переговорні процедури. Так, що наступ з боку армії РФ вже почався, він є повзучий. Росіяни використовують ті накопичені сили, але тих сил недостатньо для того, щоб кардинально змінити ситуацію на лінії фронту", - зазначив Згурець.