Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 28 серпня, Володимир Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони й безпеки.

На зустрічі були присутні керівники Збройних сил України, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

"Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України", - пише пресслужба ОП.

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача ЗСУ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що бойові дії восени та взимку продовжуватимуться, але з меншою інтенсивністю.

Верховна Рада планує внести зміни до Державного бюджету України на 2022 рік, щоб збільшити видатки на оборону на 2 млрд грн, зокрема для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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