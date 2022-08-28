Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Верховна Рада України найближчим часом планує внести зміни до держбюджету на 2022 рік, щоб збільшити видатки на оборону.

"Не пройшло і двох тижнів, і знову парламент буде збільшувати видатки на оборону. Плюс 2 млрд грн на видатки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - пише Железняк.

За словами нардепа, відповідну правку внесено у законопроєкт №7681, який передбачає внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2022 рік. Він планується до розгляду на найближчому засіданні.