Рада планує збільшити видатки для Міноборони на 2 млрд грн
Верховна Рада планує внести зміни до Державного бюджету України на 2022 рік, щоб збільшити видатки на оборону на 2 млрд грн, зокрема для Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, Верховна Рада України найближчим часом планує внести зміни до держбюджету на 2022 рік, щоб збільшити видатки на оборону.
"Не пройшло і двох тижнів, і знову парламент буде збільшувати видатки на оборону. Плюс 2 млрд грн на видатки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - пише Железняк.
За словами нардепа, відповідну правку внесено у законопроєкт №7681, який передбачає внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2022 рік. Він планується до розгляду на найближчому засіданні.
- 15 серпня, Верховна Рада України на пленарному засіданні ухвалила низку законів і постанов. Зокрема, було ухвалено закон №7644 про збільшення видатків державного бюджету-2022 на 270 млрд грн, з яких понад 269 млрд грн – на національну безпеку та оборону.
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