Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у телеграмі.

Ухвалено закон №7644 про збільшення видатків державного бюджету-2022 на 270 млрд грн, з яких понад 269 млрд грн – на національну безпеку та оборону.

Ухвалено законопроєкт №7363 "Про внесення змін до закону "Про волонтерську діяльність". За ним передбачається додаткові напрями волонтерської діяльності, зокрема для надання волонтерської допомоги для подолання наслідків військової агресії Росії проти України. Також законопроєкт визначає державну підтримку волонтерської діяльності через розробку та імплементацію загальнодержавних цільових програм підтримки розвитку волонтерства та підвищення кваліфікації волонтерів.

Ухвалено законопроєкт № 7364 про податкові пільги для волонтерських і неприбуткових організацій в Україні. Документ передбачає вилучення з оподатковуваного доходів волонтерів у вигляді витрат неприбуткової організації на проведення медичного огляду та вакцинації, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги.

Ухвалено законопроєкт № 7365 про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів.

Ухвалено закон №7420 з правками до Митного кодексу України для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року та участі у Новій комп'ютеризованій транзитній системі (NCTS), яка використовується договірними сторонами Конвенції – так званий митний безвіз.

Ухвалено законопроєкт №5748 про визначення поняття "мобінгу" та закріплення заборони вчинення стосовно працівника дій, спрямованих на приниження гідності та честі працівника. Згідно із законопроєктом, роботодавець зобов'язаний, зокрема, розробити процедуру надання психологічної допомоги та підтримки співробітникам, які постраждали від мобінгу.

Ухвалено законопроєкт №6230 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту. Проєкт закону пропонує спеціальні звання молодшого сержанта та сержанта замінити на одне спеціальне звання сержанта служби цивільного захисту; старшого сержанта та старшину – на майстра-сержанта; прапорщика та старшого прапорщика – на головного майстра-сержанта служби цивільного захисту.

Верховна Рада продовжила терміни "податкової амністії" ще на півроку – до 1 березня 2023 року. Відповідне виправлення підтримано у законі №7506-1, який прийнятий загалом.

Ухвалено законопроєкт №5091 про гарантування речових прав на об'єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому. Ухвалення закону дозволить запустити банківську іпотеку після набуття ним чинності. Норми про оподаткування при цьому будуть внесені окремою ініціативою пізніше.

Ухвалено законопроєкт №7605 про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму військового стану. За цим законопроєктом дозволяється примусово вилучати обладнання, яке може використовуватися для діяльності оборонно-промислового комплексу та щодо якого існує ризик переривання його функціонування через знаходження такого майна на території України, де існує загроза тимчасової окупації та межі якої знаходяться на відстані не більше 30 км від району ведення військових (бойових) дій чи тимчасово окупованої території.

Сьогодні ВР було прийнято ряд й постанов. Зокрема, постанову №7549 про зміну назви Комітету на Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Сьогодні, 15 серпня, парламент підтримав продовження дії воєнного стану в Україні на 90 днів, до 21 листопада.

Депутати Верховної Ради України звернулася до міжнародної спільноти з закликом засудити акт ядерного тероризму РФ на тимчасово окупованій ЗАЕС.

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