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В українській розвідці спрогнозували, як розгортатимуться бойові дії восени та взимку

27 серпня, 2022 субота
10:04
війна з Росією окупанти

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що бойові дії восени та взимку продовжуватимуться, але з меншою інтенсивністю

Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю РБК-Україна

"Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень - жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться. Вони можуть бути не такі активні, однак ми маємо досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими. Попри те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно чотири батальйонних тактичних груп. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби", - сказав Скібіцький. 

Він наголосив, що зимовий період теж буде складний, оскільки ворог продовжить бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України. 

"Друге – це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій. Але ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. І ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону. Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які ми маємо, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу", - зазначив Скібіцький. 

Він додав, що моральний стан російських військ змінюється та є набагато гіршим, ніж на початку березня. 

"Ми на сьогодні бачимо, що укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%. Це нижче будь-яких необхідних показників. Їх потрібно поповнювати, а ми бачимо за статистичними даними, що ті плани, які побудувала для себе Москва щодо набору на контрактну службу, щодо добровільного набору, не виконуються більш ніж на 50%. Можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб досягти успіху в цілях Росії – це повна окупація Україна – їм необхідно буде оголошувати повну мобілізацію", - припустив Скібіцький. 

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Міністерство оборони
Донбас
російська армія
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ГУР
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