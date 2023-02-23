Наразі є умови для проведення ЗСУ ефективних бойових дій, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Від наявності резервів армії РФ ми можемо розуміти, які дії плануватиме противник. За словами Буданова (начальник ГУР Міноборони України, - ред.), вся частина російських резервів вже перебуває на території України. І це означає, що 320 тис. військових РФ вже влилися у бойові дії. Тобто ЗСУ вже перемололи й резерви, які були сформовані у Росії для накопичення сил та розвитку наступів, які тривають по всій лінії фронту", - зазначив Згурець.

За словами експерта, Росія виснажується. Якщо в Росії буде оголошена мобілізація, вона дасть певні результати лише через три місяці.

"Якщо ми збережемо свої резерви, ми матимемо можливість проводити початок контрнаступальних дій вже на початку весни, якщо не затримається допомога від партнерів. По часових показниках ми виходимо на весну в проведенні потужних контрнаступальних дій. У росіян старт з наступами вичерпується, вони почали три тижні тому й ці зусилля не мають якісного результату. Весна дійсно може бути вирішальною. Зараз ЗСУ накопичують сили і є умови для проведення ефективних бойових дій з нашої сторони, - підкреслив Згурець.