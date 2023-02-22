"Рахунок 1:1 і йде 70-та хвилина": Буданов розповів, коли відбудуться вирішальні бої на фронті
Україну з середини весни очікують вирішальні бої з російським окупантом, і це буде переломним моментом у війні. Нині рахунок – 1:1
Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Forbes.
На питання журналіста, якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу, він відповів: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".
За його словами, найперше, що має зробити Україна, – це вийти на адмінкордони 1991 року, "все інше вирішуватимемо потім".
При цьому Буданов відкидає будь-які, навіть найменші, територіальні поступки ворогові.
"Для мене як для патріота й військового здача навіть міліметра території є катастрофою. Це моя особиста логіка, можете з нею погоджуватися, можете – ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат", - сказав начальник ГУР МО.
- 20 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну, а доки це буде розумно.
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