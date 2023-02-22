Про це начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Forbes.

На питання журналіста, якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то який зараз рахунок і яка хвилина матчу, він відповів: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".

За його словами, найперше, що має зробити Україна, – це вийти на адмінкордони 1991 року, "все інше вирішуватимемо потім".

При цьому Буданов відкидає будь-які, навіть найменші, територіальні поступки ворогові.

"Для мене як для патріота й військового здача навіть міліметра території є катастрофою. Це моя особиста логіка, можете з нею погоджуватися, можете – ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат", - сказав начальник ГУР МО.