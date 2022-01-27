Наразі немає концентрації тих військових сил і техніки, які б дозволили РФ розпочати повномасштабну агресію проти України в будь-якій точці, - Веніславський

Про це він повідомив журналістці телеканалу Еспресо.TV.



"На даний момент якихось змін на кордонах України, які перетворили б потенційну загрозу на реальну загрозу повномасштабного вторгнення або розширення агресії точно немає", - сказав він.



Представник президента переконує, що на кордонах немає концентрації тих сил, засобів, особового складу, техніки, комунікації і забезпечення, санітарного ешелону, які б дозволили РФ розпочати повномасштабну агресію в будь-якій точці.



"Але ми постійно моніторимо загрози і на них адекватно реагуємо", - зазначив Веніславський.



На запитання журналістки чи є передумови дотримання Росією режиму припинення вогню, він заявив: "Стосовно режиму припинення вогню буде продовжений діалог через 2 тижні".



За його словами, до моніторингу та верифікації припинення вогню будуть залучені Франція та Німеччина.



"Це точно буде дуже потужним контрольним механізмом, який унеможливить порушення цього режиму", - підсумував Веніславський.

Нагадаємо, у середу, 26 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що сторонам вперше з 2019 року вдалося узгодити спільне комюніке.