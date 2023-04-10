Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, Україна довго говорила про політико-дипломатичний шлях звільнення Криму, для цього було створено Кримську платформу. Також вона зазначила, що після 24 лютого ситуація докорінно змінилася, а особливо після тих жертв, які побачили в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі та інших містах.

"Ми розуміємо зараз, що Крим політико-дипломатичним шляхом звільнити не можемо, а звільняти нам територію треба. Тому ми використовуємо той шлях, який для нас буде максимально оптимальним на певний момент", - наголосила вона.

Саме тому, за словами Ташевої, зараз обговорюється звільнення Криму військовим шляхом.

"Чи хочемо ми мінімізувати жертви? Однозначно хочемо, і президент Зеленський неодноразово про це говорив: "Я б хотів, щоб ми звільнили Крим не військовим шляхом, тому що це означатиме, що буде менше жертв, руйнувань цивільної інфраструктури тощо", - сказала вона.

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Водночас Ташева не виключила, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом, вже зайдуть, наприклад, до Красноперекопська, Україна може запропонувати РФ наступний варіант.

"Окей, давайте поговоримо, як ви з Криму виходитимете. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось переговорним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, продовжуватимемо звільняти військовим шляхом", - пояснила Ташева.