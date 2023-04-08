Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Найприкріше, є думка на фоні заяв Росії про ядерну зброю у Білорусі, що насправді вони можуть розмістити її у Криму. І таким чином поставити світ перед фактом, що, якщо українці зайдуть на півострів, то ця зброя буде підірвана або ліквідована. Тобто, говорячи, якщо Крим не наш, то він нічий. І це найбільша небезпека, яку я сьогодні собі передбачаю", - сказав генерал-майор Служби безпеки України.

Віктор Ягун зазначив, що всі інші заяви РФ про червоні лінії чи надзвичайні справи – це блеф.