Найбільшою небезпекою є розміщення Росією ядерної зброї у Криму, - генерал-майор СБУ Ягун
Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, вважає, що Росія може поставити світ перед фактом, що, якщо українці зайдуть у Крим, то ядерна зброя буде там підірвана або ліквідована
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Найприкріше, є думка на фоні заяв Росії про ядерну зброю у Білорусі, що насправді вони можуть розмістити її у Криму. І таким чином поставити світ перед фактом, що, якщо українці зайдуть на півострів, то ця зброя буде підірвана або ліквідована. Тобто, говорячи, якщо Крим не наш, то він нічий. І це найбільша небезпека, яку я сьогодні собі передбачаю", - сказав генерал-майор Служби безпеки України.
Віктор Ягун зазначив, що всі інші заяви РФ про червоні лінії чи надзвичайні справи – це блеф.
- Раніше стало відомо, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
- Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
- 6 квітня у Лукашенка розповіли, коли Білорусь може отримати від РФ тактичну ядерну зброю
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