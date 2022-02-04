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Наразі про швидке приєднання України до НАТО не йдеться, - заступник Столтенберга

4 лютого, 2022 п'ятниця
23:00
Суспільство Україна-НАТО

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсі не розраховують на швидке приєднання України до організації, адже в середині країни потрібно провести багато реформ

Про це повідомляє France 24.

"Ніхто не каже, що Україна найближчим часом приєднається до НАТО. Україні потрібно багато чого реформувати всередині. А також нам потрібно мати консенсус. Сьогодні ми не маємо консенсусу щодо можливого членства України в НАТО”, - заявив Джоане. 

Водночас він додав, що вимогу РФ щодо виключення можливості вступу України в НАТО виконати неможливо, адже жодна третя сторона не може вирішувати такі питання.

"Жодна третя сторона не має права вето на рішення, яке є суверенними як країн, так і організації, до якої вони хочуть приєднатися. Тож це залежить від нас", - наголосив Джоане.

Представник Альянсу також додав, що стурбований погіршенням безпекової ситуації біля українських кордонів та посиленням російської агресії. Проте стримувати Росію НАТО буде не військовим шляхом, а переконуватиме у тому, що нове вторгнення в Україну буде надзвичайно збитковим для самої РФ.

"НАТО не буде втручатися у військову справу в Україні - ми підтримуємо Україну багатьма іншими способами, індивідуально союзники теж підтримують Україну. І щоб стримати Росію від цього... це дійсно потрібно продемонструвати керівництву Кремля, що в аналізі витрат і вигод додаткове військове вторгнення в Україну є чистою витратою для Росії", - сказав Джоане.

За його словами військове нарощування РФ навколо України та в Білорусі є підозрілим, однак ніхто не знає намірів президента Володимира Путіна. 


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