Наразі про швидке приєднання України до НАТО не йдеться, - заступник Столтенберга

Про це повідомляє France 24.



"Ніхто не каже, що Україна найближчим часом приєднається до НАТО. Україні потрібно багато чого реформувати всередині. А також нам потрібно мати консенсус. Сьогодні ми не маємо консенсусу щодо можливого членства України в НАТО”, - заявив Джоане.

Водночас він додав, що вимогу РФ щодо виключення можливості вступу України в НАТО виконати неможливо, адже жодна третя сторона не може вирішувати такі питання.

"Жодна третя сторона не має права вето на рішення, яке є суверенними як країн, так і організації, до якої вони хочуть приєднатися. Тож це залежить від нас", - наголосив Джоане.

Представник Альянсу також додав, що стурбований погіршенням безпекової ситуації біля українських кордонів та посиленням російської агресії. Проте стримувати Росію НАТО буде не військовим шляхом, а переконуватиме у тому, що нове вторгнення в Україну буде надзвичайно збитковим для самої РФ.

"НАТО не буде втручатися у військову справу в Україні - ми підтримуємо Україну багатьма іншими способами, індивідуально союзники теж підтримують Україну. І щоб стримати Росію від цього... це дійсно потрібно продемонструвати керівництву Кремля, що в аналізі витрат і вигод додаткове військове вторгнення в Україну є чистою витратою для Росії", - сказав Джоане.

За його словами військове нарощування РФ навколо України та в Білорусі є підозрілим, однак ніхто не знає намірів президента Володимира Путіна.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не направлятиме бойові підрозділи до України у разі російської агресії, оскільки вона не є членом Альянсу.