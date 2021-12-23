Наразі в Україні зафіксовано один випадок штаму "Омікрон", - Кузін

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

"Станом на 22 грудня 2021 року в Україні є один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу штаму "Омікрон", - повідомив санлікар.

За його словами, випадок "Омікрона" зафіксували у чоловіка, який навесні пройшов повний курс COVID-вакцинації. Відомо, що він контактував з хворим в ОАЕ.

Наразі пацієнт вже отримав негативний тест, а саму хворобу переніс майже безсимптомно. Інших випадків інфікування новим варіантом, принаймні офіційно, в країні поки не виявляли.

