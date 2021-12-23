Наразі в Україні зафіксовано один випадок штаму "Омікрон", - Кузін
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що станом на 22 грудня в Україні зареєстровано один випадок інфікування штамом коронавірусу "Омікрон"
Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.
"Станом на 22 грудня 2021 року в Україні є один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу штаму "Омікрон", - повідомив санлікар.
За його словами, випадок "Омікрона" зафіксували у чоловіка, який навесні пройшов повний курс COVID-вакцинації. Відомо, що він контактував з хворим в ОАЕ.
Наразі пацієнт вже отримав негативний тест, а саму хворобу переніс майже безсимптомно. Інших випадків інфікування новим варіантом, принаймні офіційно, в країні поки не виявляли.
- Нагадаємо, уночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.
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