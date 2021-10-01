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Головна Спорт Нардеп-борець Беленюк зізнався, чи братиме участь в наступній Олімпіаді

Нардеп-борець Беленюк зізнався, чи братиме участь в наступній Олімпіаді

1 жовтня, 2021 п'ятниця
22:13
Спорт Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо і народний депутат України Жан Беленюк розповів, що поїде на Олімпіаду-2024 лише в одному випадку

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал DOROTYE.

Беленюк зізнався, що поїде на Олімпіаду-2024, якщо розумітиме, що це себе виправдає.

"Я виграв всі змагання, які існують в олімпійському виді спорту - Європейські ігри, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Олімпіада. Можна ставати тепер дворазовим, триразовим. На наступну Олімпіаду буду йти тільки в тому випадку, якщо буду розуміти, що це себе виправдає. Просто так йти немає ніякого сенсу", - сказав Беленюк.

30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.

На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.

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політика
Олімпіада-2020
греко-римська боротьба
Олімпіада-2024
Токіо-2020
Жан Беленюк
Слуга народу
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