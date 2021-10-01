Нардеп-борець Беленюк зізнався, чи братиме участь в наступній Олімпіаді
Олімпійський чемпіон Токіо і народний депутат України Жан Беленюк розповів, що поїде на Олімпіаду-2024 лише в одному випадку
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал DOROTYE.
Беленюк зізнався, що поїде на Олімпіаду-2024, якщо розумітиме, що це себе виправдає.
"Я виграв всі змагання, які існують в олімпійському виді спорту - Європейські ігри, чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Олімпіада. Можна ставати тепер дворазовим, триразовим. На наступну Олімпіаду буду йти тільки в тому випадку, якщо буду розуміти, що це себе виправдає. Просто так йти немає ніякого сенсу", - сказав Беленюк.
30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
- 30 вересня олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк та бронзова призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід влаштували поєдинок.
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