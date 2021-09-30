Призери Олімпіади-2020 Беленюк та Білодід влаштували поєдинок. Відео
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк та бронзова призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід влаштували поєдинок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Білодід і Беленюк вирішили визначити, що ж краще - греко-римська боротьба чи дзюдо. Ролик з поєдинком борець виклав у Instagram. Перемогу в спаринзі здобув саме він.
"Входжу до тренувального ритму з чемпіонкою Білодід. Борцівські спаринги", - написав Беленюк під відео.
Жан Беленюк у серпні приніс Україні єдине золото на Олімпійських іграх у Токіо. Дар'я Білодід завоювала в Японії бронзову нагороду.
ВІДЕО:
- 28 вересня Беленюк та чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відвідали у Києві матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер".
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