Призери Олімпіади-2020 Беленюк та Білодід влаштували поєдинок. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Білодід і Беленюк вирішили визначити, що ж краще - греко-римська боротьба чи дзюдо. Ролик з поєдинком борець виклав у Instagram. Перемогу в спаринзі здобув саме він.



"Входжу до тренувального ритму з чемпіонкою Білодід. Борцівські спаринги", - написав Беленюк під відео.



Жан Беленюк у серпні приніс Україні єдине золото на Олімпійських іграх у Токіо. Дар'я Білодід завоювала в Японії бронзову нагороду.



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28 вересня Беленюк та чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відвідали у Києві матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер".