Нардеп Кучеренко розповів, як зміняться підходи до аварійних відключень світла

Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Обмеження однозначно будуть. Але Уряд і енергетичні компанії "Укренерго" та Обленерго разом з військовими адміністраціями мають гарантувати, що в разі обмеження електроенергії, вона буде справедливо розподілятись між областями", - зазначив Кучеренко.

За його словами, графіки вже підготовлені, але передбачити ситуацію складно. Тому потрібно розраховувати на такі фактори як ППО та інженерний захист. Енергетики, в свою чергу, вже підготувались значною мірою.

"В нас є певна спроможність брати, купувати електроенергію в європейських країн, що дуже важливо для стабілізації нашого енергопостачання. Це не закриє всі проблеми, але всі наші блоки працюють, ремонти пройдені, вугілля і газ є", - зауважив Кучеренко.