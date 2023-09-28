Нардеп Кучеренко розповів, як зміняться підходи до аварійних відключень світла
Система аварійних обмежень електроенергії, якщо їх доведеться застосовувати у разі російських атак, буде налагоджена. Електроенергія справедливо розподілятиметься між областями
Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко в етері телеканалу "Еспресо".
"Обмеження однозначно будуть. Але Уряд і енергетичні компанії "Укренерго" та Обленерго разом з військовими адміністраціями мають гарантувати, що в разі обмеження електроенергії, вона буде справедливо розподілятись між областями", - зазначив Кучеренко.
За його словами, графіки вже підготовлені, але передбачити ситуацію складно. Тому потрібно розраховувати на такі фактори як ППО та інженерний захист. Енергетики, в свою чергу, вже підготувались значною мірою.
"В нас є певна спроможність брати, купувати електроенергію в європейських країн, що дуже важливо для стабілізації нашого енергопостачання. Це не закриє всі проблеми, але всі наші блоки працюють, ремонти пройдені, вугілля і газ є", - зауважив Кучеренко.
- Раніше заступниця міністра енергетики повідомила, що в Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі їх застосовувати не планують.
- 26 вересня Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що стійкість української критичної інфраструктури порівняно з минулим роком підвищилась: багато об'єктів обладнали автономними джерелами живлення.
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