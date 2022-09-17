Нардеп-"слуга" приїхав у визволений Тростянець у светрі з літерою V
Нардеп зі "Слуги Народу" Микола Задорожній приїхав до деокупованого Тростянця у светрі з буквою V, яку використовують окупанти та їхні прихильники
Про це свідчить допис у фейсбуці Тростянецької міськради.
Депутат приїхав вітати з Днем працівника лісу співробітників Тростянецького лісгоспу.
"ДП "Тростянецький лісгосп" - підприємство, яке найбільше в Сумській області постраждало від орківської окупації, зазнало найбільшої руйнації та матеріальних втрат. Протягом двох місяців підприємство вимушено не працювало", - зауважили в міськраді.
Сам Тростянець був окупований майже місяць і зазнав суттєвих руйнувань.
У комантарях до допису зі світлинами Миколи Задорожнього люди розкритикували його:
- Мужик одягнув чоткий светр. Ще б і з Z одягнув би.
- Нормально. В якому світі живе цей персонаж і оточення? Без проявів інтелекту депутат, а інші? Я не розумію, як так?
- Представник влади із фашистською символікою ,на всі його широкі груди, під час війни. На це всі звернули увагу. Кожен дивиться і думає: чому? Після цього писати можно багато, одне напишу: чому така зневага до свого народу?
- От як можна носити такі речі "V" після місяця окупації??? Без слів....
- На спині потрібно було йому намалювати Z ! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього светра?
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