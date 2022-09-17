Про це свідчить допис у фейсбуці Тростянецької міськради.

Депутат приїхав вітати з Днем працівника лісу співробітників Тростянецького лісгоспу.

"ДП "Тростянецький лісгосп" - підприємство, яке найбільше в Сумській області постраждало від орківської окупації, зазнало найбільшої руйнації та матеріальних втрат. Протягом двох місяців підприємство вимушено не працювало", - зауважили в міськраді.

Сам Тростянець був окупований майже місяць і зазнав суттєвих руйнувань.

У комантарях до допису зі світлинами Миколи Задорожнього люди розкритикували його:

Мужик одягнув чоткий светр. Ще б і з Z одягнув би.

Нормально. В якому світі живе цей персонаж і оточення? Без проявів інтелекту депутат, а інші? Я не розумію, як так?

Представник влади із фашистською символікою ,на всі його широкі груди, під час війни. На це всі звернули увагу. Кожен дивиться і думає: чому? Після цього писати можно багато, одне напишу: чому така зневага до свого народу?

От як можна носити такі речі "V" після місяця окупації??? Без слів....

На спині потрібно було йому намалювати Z ! Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього светра?

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